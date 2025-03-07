Россияне запускали крылатые ракеты: По всей Украине объявляли воздушную тревогу
Российские войска осуществили пуски крылатых ракет по Украине.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Отмечены пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря!"
Детали: В 03:32 ПС сообщили о группе ракет на Херсонщине, курс – северо-западный.
В 03:35 военные предупредили о группе ракет в акватории Черного моря курсом на Одесскую область/Одессу.
Дословно: "Одесса/Черноморск/Белгород-Днестровский! В укрытие!"
Детали: В 03:50 ПС предупредили о скоростных целях из Донецкой области в направлении Днепропетровщины и Харьковщины.
В 04:15 военные сообщили, что ракеты заходят в воздушное пространство Хмельницкой области (вектор – Дунаевцы).
В 04:28 ПС сообщили о ракете из Черновицкой области, которая продолжает движение на Ивано-Франковщину.
В 04:30 Ракета продолжает движение по Ивано-Франковской области в направлении н.п. Богородчаны.
В 05:35 военные предупредили о группе ракет через Днепропетровскую область в направлении Полтавщины.
В 05:36 одна из групп ракет с Днепропетровщины изменила курс на Николаевщину.
В 05:52 группа ракет на юго-западе Сумщины, курс – юг Черниговщины.
Обновлено: В 07:22 Воздушные силы объявили об отбое ракетной опасности по областям.