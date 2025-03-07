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Россияне запускали крылатые ракеты: По всей Украине объявляли воздушную тревогу

Иван ДьяконовПятница, 7 марта 2025, 05:52
Россияне запускали крылатые ракеты: По всей Украине объявляли воздушную тревогу
Иллюстративное фото: Getty Images

Российские войска осуществили пуски крылатых ракет по Украине.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Отмечены пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря!"

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Детали: В 03:32 ПС сообщили о группе ракет на Херсонщине, курс – северо-западный.

В 03:35 военные предупредили о группе ракет в акватории Черного моря курсом на Одесскую область/Одессу.

Дословно: "Одесса/Черноморск/Белгород-Днестровский! В укрытие!"

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Детали: В 03:50 ПС предупредили о скоростных целях из Донецкой области в направлении Днепропетровщины и Харьковщины.

 
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В 04:15 военные сообщили, что ракеты заходят в воздушное пространство Хмельницкой области (вектор – Дунаевцы).

В 04:28 ПС сообщили о ракете из Черновицкой области, которая продолжает движение на Ивано-Франковщину.

В 04:30 Ракета продолжает движение по Ивано-Франковской области в направлении н.п. Богородчаны.

В 05:35 военные предупредили о группе ракет через Днепропетровскую область в направлении Полтавщины.

В 05:36 одна из групп ракет с Днепропетровщины изменила курс на Николаевщину.

В 05:52 группа ракет на юго-западе Сумщины, курс – юг Черниговщины.

Обновлено: В 07:22 Воздушные силы объявили об отбое ракетной опасности по областям.

ракетный ударвоздушная тревога
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