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Латвия призывает ЕС прекратить выдачу туристических виз гражданам России

Иван ДьяконовПятница, 7 марта 2025, 05:57
Латвия призывает ЕС прекратить выдачу туристических виз гражданам России
Рихард Козловскис. Фото: МВД Латвии

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел ЕС в Брюсселе, призвал страны Европейского Союза полностью прекратить выдачу шенгенских туристических виз гражданам России.

Источник: пресс-служба МВД Латвии  

Детали: Козловскис аргументировал свою инициативу тем, что Россия ведет против Европы "гибридную войну". Он привел несколько примеров опасной деятельности, в частности незаконные пересечения границы, акты саботажа, использование беспилотников и кампании информационного воздействия.

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Прямая речь: "В нынешних обстоятельствах мы не можем продолжать вести бизнес как обычно, мы должны признать, что находимся в условиях гибридной войны. В Латвии это влияет на повседневную работу органов безопасности как на границе, так и внутри страны. Мы сталкиваемся как с незаконным пересечением границы, так и с актами саботажа, такими как поджог музея оккупации, пересечение границы беспилотниками, пропагандистские попытки повлиять на общественное мнение и тому подобное. Поэтому я призываю все государства-члены серьезно отнестись к этой угрозе. Наш моральный долг – отказать в такой услуге".

Детали: По данным Европейской комиссии, в 2024 году гражданам РФ было выдано 565 069 шенгенских виз, что на 25% больше, чем в 2023 году. В то же время 90% этих виз имели туристическую цель. Общая доля виз, выданных гражданам России, составила 5,7% от всех шенгенских виз, оформленных за год.

Министр напомнил, что Латвия прекратила выдачу туристических виз гражданам России еще в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас страна оформляет визы только по гуманитарным основаниям. Аналогичные меры приняли Эстония, Литва, Польша и Чехия.

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Предыстория: 

  • Комиссия латвийского Сейма по национальной безопасности подготовила законопроект, который предусматривает запрет на выезд в Россию и Беларусь для части работников государственного управления. Запрет на поездки также будет распространяться на транзит через территорию РФ и Беларуси.
  • 20 февраля, депутаты Сейма Латвии поддержали в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет для граждан России и Беларуси или принадлежащим им юридическим лицам покупать недвижимость в стране.
  • Также стало известно, что в Латвии готовят изменения в законодательство, по которым граждане России и Беларуси не смогут занимать руководящие и другие должности в критической инфраструктуре, предусматривающие доступ к чувствительной информации.

визыЛатвияРосcия
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