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За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1150 оккупантов – Генштаб

Иван ДьяконовПятница, 7 марта 2025, 06:54
За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1150 оккупантов – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – за минувшие сутки отминусовали 1 150 оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.03.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 882 950 (+1 150) человек;
  • танков – 10 264 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин – 21 334 (+23) ед;
  • артиллерийских систем – 24 124 (+16) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 28 024 (+95) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39 678 (+72) ед;

Данные уточняются.

потери в войнеГенштабвойна
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