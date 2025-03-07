За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1150 оккупантов – Генштаб
Пятница, 7 марта 2025, 06:54
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – за минувшие сутки отминусовали 1 150 оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.03.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 882 950 (+1 150) человек;
- танков – 10 264 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 21 334 (+23) ед;
- артиллерийских систем – 24 124 (+16) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 28 024 (+95) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 39 678 (+72) ед;
Данные уточняются.