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Удар россиян: на Черниговщине поврежден производственный объект – ОВА

Ирина БалачукПятница, 7 марта 2025, 08:03
Удар россиян: на Черниговщине поврежден производственный объект – ОВА
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Ночью 7 марта российские оккупанты нанесли удары по Черниговской области, в результате чего поврежден производственный объект в Прилуцком районе.

Источник: глава ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью российские террористы атаковали украинские объекты критической инфраструктуры. На Черниговщине взрывы раздавались на Прилуччине – поврежден один из производственных объектов".

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Детали: Информации о пострадавших на сейчас нет.

"Неизменно: Россия – террорист. Террористов надо останавливать силой", – подытожил Чаус.

Предыстория:

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