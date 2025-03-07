Удар россиян: на Черниговщине поврежден производственный объект – ОВА
Пятница, 7 марта 2025, 08:03
Ночью 7 марта российские оккупанты нанесли удары по Черниговской области, в результате чего поврежден производственный объект в Прилуцком районе.
Источник: глава ОВА Вячеслав Чаус в Telegram
Прямая речь главы области: "Ночью российские террористы атаковали украинские объекты критической инфраструктуры. На Черниговщине взрывы раздавались на Прилуччине – поврежден один из производственных объектов".
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Детали: Информации о пострадавших на сейчас нет.
"Неизменно: Россия – террорист. Террористов надо останавливать силой", – подытожил Чаус.
Предыстория:
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- Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что ночью 7 марта Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел энергетической и газовой инфраструктуры Украины. Ударам подверглись объекты в разных регионах страны.