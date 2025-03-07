Россияне сосредоточили атаки на Курской области и Торецком направлении – Генштаб

Российская армия за минувшие сутки чаще всего атаковала Торецкое направление и в Курской области РФ, всего на фронте произошло 146 боевых столкновений.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (6 марта – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 89 авиационных ударов, сбросив 149 управляемых авиационных бомб, привлек для поражения 2729 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил более 5100 обстрелов, из них 194 – из реактивных систем залпового огня".

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Детали: Украинские военные на Харьковском направлении отбили 4 атаки врага возле Волчанска.

На Купянском направлении оккупанты за минувшие сутки атаковали 2 раза. Силы обороны остановили их штурм неподалеку Загрызово.

На Лиманском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону. Россияне продвигались возле Ивановки, Балки Журавки, Ямполовки и в сторону Григорьевки.

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На Северском направлении украинские военные отбили 1 атаку у Белогоровки.

На Краматорском направлении произошло 13 боестолкновений у Часового Яра и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении россияне 33 раза атаковали позиции ВСУ у Дилиевки, Крымского, Озаряновки, Леонидовки и Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 19 штурмовых и наступательных атак врага. Бои происходили возле Луча, Даченского, Котлиного, Надиевки, Улаклы и Андреевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 5 атак оккупантов у Константинополя, Скудного и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении противник 5 раз пытался прорвать оборону в районах Привольного и Новоселки.

На Ореховском направлении украинские войска за сутки отбили 11 вражеских атак у Малой Токмачки, Малых Щербаков, Нестерянки, Каменского и Пятихаток.

На Приднепровском направлении россияне не проводили наступательных действий.

В операционной зоне на Курщине украинские подразделения за сутки отбили 32 атаки оккупантов. Кроме того, враг совершил 27 авиаударов, сбросив 35 управляемых бомб. Также россияне 467 раз обстреляли наши позиции и населенные пункты, в том числе 26 раз – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях украинские военные не зафиксировали признаков подготовки вражеского наступления.