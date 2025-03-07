Макрон ответил Трампу: Франция преданный союзник, европейцы были с вами в Афганистане

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа и Америка всегда стояли друг за друга, и в то время, когда Америка нуждалась в поддержке, Европа была с ними.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV

Детали: Так Макрон отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он не уверен, что союзники пришли бы на помощь Штатам.

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Издание напоминает, что Трамп во время общения со СМИ возле Белого дома в очередной раз повторил, что не хочет защищать европейских союзников в НАТО, "если они не будут платить".

"Если бы США имели проблему и позвали Францию или другие страны, которые я не буду называть, и сказали, что у нас проблема, думаете, они бы пришли на помощь, так как должны? Я в этом не уверен", – заявил Трамп.

Макрон на это ответил, что Франция является "лояльным и преданным союзником", с уважением и дружественно относится к Соединенным Штатам и рассчитывает на такое же отношение со стороны США.

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"Мы всегда стояли друг за друга. Европейцы были с вами в Афганистане", – сказал президент Франции.

Он также напомнил о роли маркиза Лафайета в американской независимости, отметив и роль США в освобождении Европы из-под нацистской оккупации.

Предыстория:

Ранее СМИ сообщали, что Трамп обсуждает со своими помощниками пересмотр роли США в НАТО таким образом, чтобы отдать предпочтение членам Альянса, которые тратят на оборону не менее определенного процента своего ВВП.

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