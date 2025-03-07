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Путин слаб: война стала для него катастрофой, Кремль хочет ее завершения – The Telegraph

Степан ГафткоПятница, 7 марта 2025, 09:28
Путин слаб: война стала для него катастрофой, Кремль хочет ее завершения – The Telegraph
Фото c Facebook Russian Foreign Ministry

The Telegraph пишет, что Кремль внезапно поддержал идею Дональда Трампа о завершении войны, потому что для Путина она стала катастрофой. Поражения на фронте, санкции и изоляция заставляют Москву искать выход.

Источник: статья The Telegraph

Дословно: "Пропагандистская машина Кремля злорадствует, высмеивая очевидное беспокойство европейцев из-за отношения администрации Трампа к бывшим союзникам Вашингтона. Но это лишь попытка отвлечь внимание от настоящего давления, которое Россия испытывает из-за своей разрушительной военной интервенции в Украине".

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Детали: Как утверждает редактор отдела обороны и международных дел The Telegraph Кон Кофлин, российские пропагандистские СМИ начали активно заявлять, что Трамп присоединяется к российскому видению ситуации. Однако, несмотря на все заявления пропаганды РФ, Кремль надеется, что возвращение Трампа в Белый дом приведет к завершению войны. 

"Не обманывайте себя, Путин слаб и отчаянно стремится к миру", – написал Кофлин.

Разрушительное влияние войны на экономику России становится все более очевидным: процентные ставки уже достигли 21 процента, а фонд благосостояния стремительно истощается, оставляя Кремль без средств на продолжение войны. На этом фоне Путин охотно поддержал мирные инициативы Дональда Трампа. 

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В издании подчеркнули, что одним из признаков того, что Москва ищет выход из конфликта, стало ее неожиданное предложение выступить посредником в переговорах между Ираном и США по ядерной программе Тегерана.

Кроме того, Кофлин пишет, что для Путина возможность введения миротворческих сил Европы в Украину, включая войска Великобритании, станет настоящей катастрофой. Поскольку его главная цель - предотвратить любое дальнейшее вторжение Запада ближе к России, поэтому вероятность размещения европейских войск на украинской земле для сдерживания российской агрессии является огромной угрозой для путинской власти. 

Кремль раскритиковал президента Франции Макрона, который сказал, что Франция и другие европейские страны готовы прислать свои войска для защиты будущего мирного соглашения. Кремль назвал это "конфронтацией".

Совсем не вступая в любые мирные переговоры с позиции силы, администрация Трампа должна понять, что Путин будет делать это с позиции абсолютной слабости.

Напомним: 

  • Президент США Дональд Трамп 6 марта заявил, что за последние дни ему удалось достичь значительного прогресса в урегулировании российско-украинской войны. 
  • В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что потенциальное размещение европейских войск в Украине будет означать официальное и прямое привлечение НАТО к конфликту. 
  •  7 марта в Кремле заявили, что не пойдут на компромиссы, отрицали возможность размещения миротворцев в Украине, и отвергли возможность прекращения огня путем переговоров.

российско-украинская войнаПутин
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