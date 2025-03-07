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Зеленский призвал ЕС к "здравому смыслу" относительно открытия первых переговорных кластеров

Мария Емец, Станислав ПогориловПятница, 7 марта 2025, 09:47
Зеленский призвал ЕС к здравому смыслу относительно открытия первых переговорных кластеров
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в своих заявлениях после саммита лидеров ЕС по безопасности 6 марта призвал лидеров Евросоюза найти способ разблокировать открытие первых кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявления Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сейчас работа над кластерами заблокирована без всяких рациональных причин. Нам нужен здравый смысл, нужно разблокировать работу над кластерами, и это можно сделать на уровне лидеров".

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Детали: Зеленский отметил, что видит необходимость ускорить работу команд Украины и ЕС в переговорах о вступлении.

Что предшествовало:

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ЗеленскийЕСпереговоры
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