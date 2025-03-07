Зеленский призвал ЕС к "здравому смыслу" относительно открытия первых переговорных кластеров
Пятница, 7 марта 2025, 09:47
Президент Украины Владимир Зеленский в своих заявлениях после саммита лидеров ЕС по безопасности 6 марта призвал лидеров Евросоюза найти способ разблокировать открытие первых кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявления Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Сейчас работа над кластерами заблокирована без всяких рациональных причин. Нам нужен здравый смысл, нужно разблокировать работу над кластерами, и это можно сделать на уровне лидеров".
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Детали: Зеленский отметил, что видит необходимость ускорить работу команд Украины и ЕС в переговорах о вступлении.
Что предшествовало:
- В середине февраля стало известно, что Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера и требует расширить перечень требований к Украине.
- Во время поездки всего состава Еврокомиссии в Киев на третью годовщину великой войны в ЕК заявили об амбициозных планах открытия трех кластеров переговоров Украины с ЕС еще до завершения польского председательства в июне 2025 года.
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