Вэнс занимает более жесткую позицию, чем Трамп, в переговорах о недрах с Украиной – Bloomberg

Вице-президент США Джей Ди Вэнс склонен занимать более жесткую позицию в разговорах по соглашению с Украиной о добыче полезных ископаемых, чем президент Дональд Трамп. Некоторые европейские чиновники, которые имели частные встречи с Вэнсом, описывают его взаимодействие как профессиональное и менее откровенно политическое, чем его публичные выступления.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Сообщается, что европейские чиновники, знакомые с переговорами по преодолению раскола между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и подписания ими предложенного соглашения о добыче полезных ископаемых, заявили, что вице-президент часто занимал более жесткую позицию, чем президент.

Реклама:

Его подход контрастирует с такими фигурами, как государственный секретарь Марко Рубио, советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель по вопросам России и Украины Кит Келлог, которые, как представляется, занимали более умеренные позиции, отметили чиновники.

На этой неделе Вэнс снова вызвал гнев, когда в интервью Fox News отверг ценность любых гарантий безопасности, которые Украина может получить "от какой-то случайной страны, не воевавшей 30 или 40 лет". Вэнс, который служил военным корреспондентом морской пехоты США в Ираке, сказал, что было бы "абсурдно нечестно" говорить, что он имел в виду Великобританию и Францию.

Однако официальные лица со всего политического спектра Великобритании осудили эти комментарии, многие из них – ссылаясь на то, что представители их страны долго служили бок о бок с американцами в таких местах, как Ирак и Афганистан.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп якобы хочет связать подписание соглашения с Украиной о добыче полезных ископаемых с согласием Киева на скорейшее прекращение огня в войне с Россией, которая ведет свое полномасштабное вторжение более трех лет.