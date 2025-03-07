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В Николаеве выявили группу информаторов, которые корректировали удары РФ

Степан ГафткоПятница, 7 марта 2025, 11:13
В Николаеве выявили группу информаторов, которые корректировали удары РФ
Фото: Офис Генпрокурора

В Николаеве правоохранители разоблачили четырех местных жителей, которые сотрудничали с россиянами, передавая данные о размещении Сил обороны и корректируя воздушные атаки.

Источник: Офис Генерального прокурора

Дословно: "При процессуальном руководстве прокуроров Николаевской областной прокуратуры разоблачены и сообщено о подозрении четырем жителям г. Николаева в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и несанкционированном распространении информации (о Вооруженных силах – ред.)".

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Детали: Как установило следствие, завербованные мужчины передавали разведанную информацию через Telegram-канал прокремлевского блогера, известного под псевдонимом "Лохматий".

Во время задержания у подозреваемых изъяли мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с россиянами. Мужчин поместили под стражу, им грозит от 8 лет тюремного заключения до пожизненного.

Николаевдиверсантыроссийско-украинская война
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