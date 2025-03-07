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Россияне обстреляли Славянск: ранены 6 человек

Алена МазуренкоПятница, 7 марта 2025, 11:36
Россияне обстреляли Славянск: ранены 6 человек

Российские оккупанты ночью обстреляли Славянск Донецкой области, в результате вражеской атаки ранены 6 горожан, среди которых двое детей.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "6 марта 2025 года, в 22:25, оккупанты нанесли авиаудар по Славянску. Предварительно, против гражданского населения враг использовал "ФАБ-250" с УМПК. Средство поражения попало по частному сектору.

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Телесные повреждения получили супружеская пара в возрасте 24 и 27 лет и их 4-летняя дочь. Также пострадали 30-летняя мать с 3-летней девочкой. Кроме того, ранен еще один пенсионер в возрасте 70 лет.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, контузии, и осколочное ранение. Они доставлены в больницу. На момент атаки граждане находились в своих домах".

Детали: Сообщается, что в городе повреждены 28 частных домов и 5 легковых автомобилей.

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По данному факту начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч.1 ст.438 УК).

 
 

Славянскобстрелвойна
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