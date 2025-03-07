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Апрельская погода: В Киеве 6 марта зафиксировали три температурных рекорда

Степан ГафткоПятница, 7 марта 2025, 11:42
Апрельская погода: В Киеве 6 марта зафиксировали три температурных рекорда
Фото с Facebook Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского

6 марта в Киеве зафиксировано три рекорда температуры воздуха, сообщает Объединенная гидрометеорологическая станция.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook 

Дословно: "Минимальная температура воздуха не опустилась ниже 7,9°С, что на 2,2°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 2020 года".

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Детали: По данным обсерватории, еще одним рекордом является то, что максимальная температура воздуха после полудня достигла 19,2 ° С, а это на 1,8 ° С выше, чем в 1995 году. 

Также установлен третий рекорд – среднесуточная температура воздуха 6 марта стала самой высокой за всю историю наблюдений для этой даты и достигла 11,9°C, что на 2,5°C больше предыдущего рекорда 1995 года и на 11,3°C выше климатической нормы. По многолетним данным, такая температура характерна для 24 апреля.

погодаКиев
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