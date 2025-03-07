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Оккупанты из артиллерии обстреляли Херсонскую область: погиб мужчина

Анастасия ПроцПятница, 7 марта 2025, 12:29
Оккупанты из артиллерии обстреляли Херсонскую область: погиб мужчина
Иллюстративное фото: Getty Images

7 марта российские военные из артиллерии обстреляли село Никольское Херсонской области, в результате чего погиб 65-летний мужчина.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 7 марта около 11:00 военные армии РФ атаковали артиллерией Никольское в Херсонском районе".

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Детали: Сообщается, что в результате атаки погиб 65-летний мужчина. Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления, соединенного с гибелью человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Херсонская областьжертвыобстрел
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