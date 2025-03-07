США могут закрыть до десятка консульств за рубежом, преимущественно в Европе

Государственный департамент США в ближайшие месяцы готовится закрыть почти десяток консульств, в основном в Западной Европе, и планирует сократить персонал по всему миру.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, которое цитирует американских чиновников.

Детали: В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что американские миссии по всему миру попросили рассмотреть возможность сокращения как американского, так и местного персонала минимум на 10%, поскольку президент Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск развернули беспрецедентную кампанию по сокращению расходов в федеральном бюджете США.

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Президент-республиканец хочет обеспечить, чтобы его бюрократический аппарат полностью соответствовал его программе "Америка превыше всего". В прошлом месяце он издал указ о реформировании дипломатической службы США, чтобы обеспечить "верную и эффективную" реализацию его внешнеполитической повестки дня.

Во время своей предвыборной кампании он неоднократно обещал "очистить глубинное государство", уволив бюрократов, которых он считает нелояльными.

Критики говорят, что потенциальное сокращение дипломатического присутствия США в сочетании с ликвидацией Агентства США по международному развитию, которое оказывало помощь на миллиарды долларов во всем мире, рискует подорвать американское лидерство и оставить опасный вакуум, который могут заполнить такие противники, как Китай и Россия.

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Трамп и Маск говорят, что правительство США слишком велико, а помощь, финансируемая американскими налогоплательщиками, расходуется расточительно и мошенническим способом.

Лейпциг, Гамбург и Дюссельдорф в Германии, Бордо, Ренн, Лион и Страсбург во Франции и Флоренция в Италии вошли в список небольших консульств, которые Государственный департамент рассматривает возможность закрыть, сообщили три чиновника, добавив, что это еще может измениться, поскольку некоторые сотрудники выступают за то, чтобы они остались открытыми.

Консульства США в Белу-Оризонте в Бразилии и Понта-Делгада в Португалии также были в списке, сказали чиновники.

"Государственный департамент продолжает оценивать нашу глобальную позицию, чтобы гарантировать, что мы имеем лучшие позиции для решения современных вызовов от имени американского народа", – заявил представитель Госдепартамента.

По словам чиновников, в понедельник департамент сообщил Конгрессу о том, что планирует закрыть свой филиал в юго-восточном турецком городе Газиантеп, откуда Вашингтон поддерживал гуманитарную работу на севере Сирии.

"Некоторые из них настолько малы, что экономия от их закрытия будет совсем незначительной. Это просто вписывается в тему перформативных и произвольных сокращений администрации без каких-либо методов и стратегий", – сказал чиновник.

Государственный департамент также рассматривает возможность объединения ряда своих экспертных бюро в штаб-квартире в Вашингтоне, которые работают в таких сферах, как права человека, беженцы, глобальное уголовное правосудие, женские вопросы и борьба с торговлей людьми, сообщили чиновники.

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