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В Ровно задержали женщину, которая планировала взорвать здание РТЦК

Степан ГафткоПятница, 7 марта 2025, 13:18
В Ровно задержали женщину, которая планировала взорвать здание РТЦК
Фото: Ровенская областная прокуратура

Служба безопасности задержала 42-летнюю жительницу Винницы, которая в Ровно планировала по заказу россиян взорвать здание районного территориального центра комплектования.

Источник: Офис генерального прокурора, СБУ

Дословно: "Подозреваемая в одном из Telegram-каналов диверсионного направления приняла предложение быстрого заработка. Представитель спецслужбы РФ предложил денежное вознаграждение за то, чтобы она занесла пакет со взрывчаткой в Ровенский территориальный центр комплектования и социальной поддержки".

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Детали: По информации следствия, женщина приехала в Ровно, чтобы выполнить задание, и осмотрела здание военкомата. На следующий день она забрала самодельную взрывчатку в оговоренном месте, подготовила ее к использованию и пыталась довезти общественным транспортом до цели.

 
Взрывное устройство, фото СБУ

Взрыв должен был активировать агент российских спецслужб с помощью звонка на телефон, подключенный к устройству. Сотрудники СБУ вовремя задержали подозреваемую и не дали осуществить задуманное.

Как свидетельствует имеющаяся информация от СБУ, российская спецслужба планировала взорвать СВП вместе с террористкой, чтобы ликвидировать её как "лишнего" свидетеля.

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Взрывное устройство, фото СБУ

Женщину взяли под стражу и объявили о подозрении в государственной измене. 

Напомним:

  • В здании Ровенского областного ТЦК и СП в 1 февраля днем произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, 6 получили ранения.
  • Вечером 2 февраля возле здания районного ТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв.
  • В Каменце-Подольском Хмельницкой области 5 февраля прогремел взрыв у здания местного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

РовноТЦКдиверсанты
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