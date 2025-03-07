В Ровно задержали женщину, которая планировала взорвать здание РТЦК
Служба безопасности задержала 42-летнюю жительницу Винницы, которая в Ровно планировала по заказу россиян взорвать здание районного территориального центра комплектования.
Источник: Офис генерального прокурора, СБУ
Дословно: "Подозреваемая в одном из Telegram-каналов диверсионного направления приняла предложение быстрого заработка. Представитель спецслужбы РФ предложил денежное вознаграждение за то, чтобы она занесла пакет со взрывчаткой в Ровенский территориальный центр комплектования и социальной поддержки".
Детали: По информации следствия, женщина приехала в Ровно, чтобы выполнить задание, и осмотрела здание военкомата. На следующий день она забрала самодельную взрывчатку в оговоренном месте, подготовила ее к использованию и пыталась довезти общественным транспортом до цели.
Взрыв должен был активировать агент российских спецслужб с помощью звонка на телефон, подключенный к устройству. Сотрудники СБУ вовремя задержали подозреваемую и не дали осуществить задуманное.
Как свидетельствует имеющаяся информация от СБУ, российская спецслужба планировала взорвать СВП вместе с террористкой, чтобы ликвидировать её как "лишнего" свидетеля.
Женщину взяли под стражу и объявили о подозрении в государственной измене.
Напомним:
- В здании Ровенского областного ТЦК и СП в 1 февраля днем произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, 6 получили ранения.
- Вечером 2 февраля возле здания районного ТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв.
- В Каменце-Подольском Хмельницкой области 5 февраля прогремел взрыв у здания местного территориального центра комплектования и социальной поддержки.