В Ровно задержали женщину, которая планировала взорвать здание РТЦК

Служба безопасности задержала 42-летнюю жительницу Винницы, которая в Ровно планировала по заказу россиян взорвать здание районного территориального центра комплектования.

Источник: Офис генерального прокурора, СБУ

Дословно: "Подозреваемая в одном из Telegram-каналов диверсионного направления приняла предложение быстрого заработка. Представитель спецслужбы РФ предложил денежное вознаграждение за то, чтобы она занесла пакет со взрывчаткой в Ровенский территориальный центр комплектования и социальной поддержки".

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Детали: По информации следствия, женщина приехала в Ровно, чтобы выполнить задание, и осмотрела здание военкомата. На следующий день она забрала самодельную взрывчатку в оговоренном месте, подготовила ее к использованию и пыталась довезти общественным транспортом до цели.

Взрывное устройство, фото СБУ

Взрыв должен был активировать агент российских спецслужб с помощью звонка на телефон, подключенный к устройству. Сотрудники СБУ вовремя задержали подозреваемую и не дали осуществить задуманное.

Как свидетельствует имеющаяся информация от СБУ, российская спецслужба планировала взорвать СВП вместе с террористкой, чтобы ликвидировать её как "лишнего" свидетеля.

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Взрывное устройство, фото СБУ

Женщину взяли под стражу и объявили о подозрении в государственной измене.

Напомним: