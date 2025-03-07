Погиб комбат 37-й бригады морпехов

Погиб командир 1 батальона морской пехоты 37 отдельной бригады морской пехоты Владимир Стогний.

Источник: пресс-служба 37-й бригады морских пехотинцев

Детали: Обстоятельства гибели в сообщении не уточняются.

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Отмечается, что старший лейтенант Стогний имел позывной "Золотой". Он начал свой боевой путь в 2015 году, выполнял боевые задачи в секторе АТО, впоследствии ООС. С начала широкомасштабного вторжения служил в рядах 60 отдельной механизированной бригады, занимал должность командира разведывательного взвода.

Указано, что Стогний лично участвовал во многих тяжелых боях во время деоккупации правого берега Херсонщины и при обороне города Бахмут, неоднократно спасал собратьев, вынося раненых на плечах с поля боя, сам также был ранен во время одного из многочисленных боев. В дальнейшем проходил службу в 82 отдельной десантно-штурмовой бригаде, занимая должность командира разведывательной роты.

Осенью 2024 года влился в ряды 37 отдельной бригады морской пехоты, временно исполнял обязанности командира 1 батальона морской пехоты, после чего официально занял должность комбата.

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Дословно: "Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям, разделяем вместе с вами эту невыразимую потерю.

Со своей стороны обещаем приложить все усилия, чтобы осуществить мечту "Золотого" - свободная и соборная Украина! Наша месть будет страшной! Покойся с миром, герой!".