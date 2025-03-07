Россияне обстреляли Константиновскую громаду: погиб человек – МВА
Пятница, 7 марта 2025, 14:42
Утром 7 марта россияне обстреляли Иванопольский старостинский округ Константиновской громады в Донецкой области, в результате этого погиб человек.
Источник: начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов в Facebook
Прямая речь: "Сегодня утром (7 марта – ред.) российские нелюди совершили обстрел по Иванопольскому старостинскому округу, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры – жилые дома, 2 магазина, учреждение здравоохранения, учреждение культуры".
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Детали: По информации МВА, кроме повреждений инфраструктуры, один человек получил тяжелые травмы в своем доме во время обстрела и погиб.
Напомним:
- За прошедшую неделю российские войска сбросили 108 авиабомб на Константиновку Донецкой области, в результате чего 16 человек погибли и 38 ранены.