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Россияне обстреляли Константиновскую громаду: погиб человек – МВА

Степан ГафткоПятница, 7 марта 2025, 14:42
Россияне обстреляли Константиновскую громаду: погиб человек – МВА
Последствия обстрела Константиновки, иллюстративное фото Facebook Сергея Горбунова

Утром 7 марта россияне обстреляли Иванопольский старостинский округ Константиновской громады в Донецкой области, в результате этого погиб человек. 

Источник: начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов в Facebook 

Прямая речь: "Сегодня утром (7 марта – ред.) российские нелюди совершили обстрел по Иванопольскому старостинскому округу, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры – жилые дома, 2 магазина, учреждение здравоохранения, учреждение культуры".

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Детали: По информации МВА, кроме повреждений инфраструктуры, один человек получил тяжелые травмы в своем доме во время обстрела и погиб.

Напомним:

Донецкая областьроссийско-украинская войнаобстрел
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