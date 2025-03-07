Саудовская Аравия подтвердила, что примет встречу делегаций США и Украины
Пятница, 7 марта 2025, 15:10
Встреча представителей США и Украины относительно переговоров по российско-украинской войне состоится на следующей неделе в городе Джидда Саудовской Аравии.
Источник: МИД Саудовской Аравии в соцсети Х (Twitter)
Дословно: "Министерство иностранных дел выражает готовность Саудовской Аравии принять запланированную встречу между Соединенными Штатами Америки и Украиной, которая состоится в Джидде на следующей неделе".
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Что предшествовало: Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф подтвердил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоятся переговоры между делегациями Украины и США по российско-украинской войне.