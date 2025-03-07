В МИД раскрыли главные темы переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии на следующей неделе будут касаться двусторонних отношений и пути к миру в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Повестка дня: украинско-американские двусторонние отношения, наше стратегическое партнерство, его дальнейшее развитие. И конечно в центре разговора - путь к миру. Украина конструктивно настроена, готова и стремится к миру как никто другой в мире. И мы хотим быстро восстанавливать мир".

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Детали: Он отметил, что украинско-американский диалог продолжается. По его словам, команда, которая будет сопровождать президента Владимира Зеленского, останется в Саудовской Аравии для переговоров с американской стороной.

Он добавил, что Украине не известно ничего о том, что в Саудовской Аравии будут россияне.

"Мы такой информации не получали. Исходим из того, что в Саудовской Аравии должны состояться двусторонние украинско-американские консультации, встреча, диалог", – отметил спикер МИД.

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