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В МИД раскрыли главные темы переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПятница, 7 марта 2025, 15:18
В МИД раскрыли главные темы переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии
Фото: Getty Images

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии на следующей неделе будут касаться двусторонних отношений и пути к миру в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Повестка дня: украинско-американские двусторонние отношения, наше стратегическое партнерство, его дальнейшее развитие. И конечно в центре разговора - путь к миру. Украина конструктивно настроена, готова и стремится к миру как никто другой в мире. И мы хотим быстро восстанавливать мир".

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Детали: Он отметил, что украинско-американский диалог продолжается. По его словам, команда, которая будет сопровождать президента Владимира Зеленского, останется в Саудовской Аравии для переговоров с американской стороной.

Он добавил, что Украине не известно ничего о том, что в Саудовской Аравии будут россияне.

"Мы такой информации не получали. Исходим из того, что в Саудовской Аравии должны состояться двусторонние украинско-американские консультации, встреча, диалог", – отметил спикер МИД.

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Предыстория:

  • На следующей неделе в Саудовской Аравии состоятся переговоры между делегациями Украины и США по российско-украинской войне.
  • Украинский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству AFP, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак возглавит украинскую делегацию, в которую также может войти министр обороны Рустем Умеров.
  • Со стороны США, по данным СМИ, будут глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
  • Издание Axios сообщило, что встреча состоится в среду, 12 марта.

СШАУкраинаСаудовская Аравияроссийско-украинская война
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