Амбассадора РФ в Болгарии выгнали из галереи в Софии под крики "Убийца!"

Госпожу посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову выгнали из Национальной галереи "Квадрат 500" в Софии под крики "Убийца!" и "Это не Москва".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на болгарскую службу "Радио Свобода"

Детали: Инцидент произошел в четверг вечером во время открытия выставки нью-йоркского активистского коллектива Guerrilla Girls.

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На видео, полученном "Радио Свобода" от журналистки Ивы Рудниковой, видно, как Элеонора Митрофанова заходит в один из залов "Квадрат 500". Сначала ее встречает тишина. Затем молодая женщина начинает кричать: "Это не Москва. Это Европа", и российский посол обращается к ней на русском языке.

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Затем Митрофанова продолжает идти в следующий зал, а молодая женщина, которая называет себя Натальей Тодоровой, продолжает идти за ней, называя ее "убийцей". В следующем зале, где собралась большая толпа, все больше людей присоединяются к скандированию: "Это не Москва".

"Партизанки" – это коллектив визуальных художниц, которые сохраняют свою анонимность за масками горилл. В четверг вечером две основательницы "Guerrilla Girls" под псевдонимами Фрида Кало и Кете Колльвиц находились в Софии. Они представят выставку "Искусство быть непослушной". Обе активистки находятся в Болгарии по приглашению Болгарского фонда для женщин в партнерстве с Национальной галереей/Квадрат 500.

Отметим, что бывший премьер Болгарии Кирил Петков прямо обвинял Митрофанову в подкупе болгарских депутатов и ведении подрывной деятельности против страны.

В 2023 году Министерство иностранных дел Болгарии обвинило посла России Элеонору Митрофанову в распространении дезинформации, когда она заявила, что отправка болгарских солдат в Украину негативно повлияет на диалог между Москвой и Софией.