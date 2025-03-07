"Королевская" бригада разбила российскую колонну в Часовом Яру
Пятница, 7 марта 2025, 16:47
24 Отдельная механизированная бригада имени короля Даниила разбила российскую колонну в Часовом Яру: уничтожено и повреждено 16 единиц техники, "выведено из строя" более 30 оккупантов.
Источник: пресс-служба Сухопутных войск, видео 24 ОМБр
Дословно КСВ: "Утром 6 марта враг двинулся на украинские позиции колонной из более двух десятков единиц техники. Их "тепло" встретили артиллерия, дроны и пехота. В итоге колонна остановилась в "пробке" - скопление подбитой техники заблокировало переправу. Те, кто остался в живых, бежали, но не все успели".
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Детали: В цифрах:
- оккупанты задействовали около 25 единиц техники (вместе с инженерными машинами);
- было уничтожено 11 единиц техники, еще пять машин были повреждены;
- предварительно, потери врага в живой силе - по меньшей мере 33 бойца убитыми и ранеными.
"Королевская" бригада также поблагодарила смежные подразделения за поддержку.