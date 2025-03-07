"Королевская" бригада разбила российскую колонну в Часовом Яру

24 Отдельная механизированная бригада имени короля Даниила разбила российскую колонну в Часовом Яру: уничтожено и повреждено 16 единиц техники, "выведено из строя" более 30 оккупантов.

Источник: пресс-служба Сухопутных войск, видео 24 ОМБр

Дословно КСВ: "Утром 6 марта враг двинулся на украинские позиции колонной из более двух десятков единиц техники. Их "тепло" встретили артиллерия, дроны и пехота. В итоге колонна остановилась в "пробке" - скопление подбитой техники заблокировало переправу. Те, кто остался в живых, бежали, но не все успели".

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Детали: В цифрах:

оккупанты задействовали около 25 единиц техники (вместе с инженерными машинами);

было уничтожено 11 единиц техники, еще пять машин были повреждены;

предварительно, потери врага в живой силе - по меньшей мере 33 бойца убитыми и ранеными.

"Королевская" бригада также поблагодарила смежные подразделения за поддержку.