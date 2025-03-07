Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Ярыша
Шеф-редактор "Детектор медиа" Наталья Лигачева сообщила, что Департамент правительственной эффективности (DOGE), основанный миллиардером Илоном Маском, уволил журналиста украинской службы "Голоса Америки" Остапа Яриша. Сам Яриш подтвердил прекращение сотрудничества с изданием, но не раскрыл деталей.
Источник: Наталья Лигачева, Остап Яриш в Facebook
Прямая речь Лигачевой: "Уволили Остапа Ярыша из украинской службы Голоса Америки. В ходе проверки департаментом DOGE. Это лишь первая волна увольнений".
Детали: По словам Лигачевой, это только первая волна увольнений.
Обновлено: Впоследствии журналист Остап Ярыш подтвердил, что прекратил, что завершил свою карьеру в "Голосе Америки".
Прямая речь Ярыша: "Если коротко – да, мы с Голосом Америки прекратили сотрудничество. Сейчас дополнительных комментариев не буду давать, поэтому прошу не звонить и не писать мне по этому поводу. Обо всем напишу сам чуть позже".
Детали: Также журналист поблагодарил за сообщения со словами поддержки.
"Все вижу, всем обязательно отпишу О том, что дальше – также расскажу позже. На связи", – добавил Ярыш.
The New York Times ранее писало, что Агентство США по глобальным медиа, которое является материнской организацией "Голоса Америки", инициировало расследование в отношении журналистов, которые критиковали политику президента Дональда Трампа.
В частности, ведущего журналиста издания Стивена Германа отправили в длительный отпуск. Герман подтвердил журналистам NYT, что получил письмо, в котором говорилось о том, что расследование касается того "не подорвала ли его активность в социальных сетях восприятие аудиторией „Голоса Америки" объективности и/или достоверности „Голоса Америки", а также его новостных операций.
Также анонимные источники сообщили NYT, что в последние месяцы "Голос Америки" не публиковал или смягчал некоторые материалы с критикой президента и его администрации.
Кроме того, журналисты сообщили, что многолетнюю руководительницу бюро "Голоса Америки" в Белом доме Пэтси Видакусвару принудительно перевели на другую должность. Некоторые журналисты предполагают, что такие действия направлены на уменьшение конфликтов с администрацией Трампа.
Отмечается, что издание финансируется из федерального бюджета США.
Напомним:
- 4 марта президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить федеральное финансирование любого колледжа, школы или университета, которые позволяют "незаконные протесты". Трамп заявил, что "агитаторы будут заключены в тюрьму или депортированы в страну их происхождения". Американских студентов, в зависимости от тяжести правонарушения, ожидает либо отчисление из учебного заведения, либо арест.