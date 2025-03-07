Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Ярыша

Шеф-редактор "Детектор медиа" Наталья Лигачева сообщила, что Департамент правительственной эффективности (DOGE), основанный миллиардером Илоном Маском, уволил журналиста украинской службы "Голоса Америки" Остапа Яриша. Сам Яриш подтвердил прекращение сотрудничества с изданием, но не раскрыл деталей.

Источник: Наталья Лигачева, Остап Яриш в Facebook

Прямая речь Лигачевой: "Уволили Остапа Ярыша из украинской службы Голоса Америки. В ходе проверки департаментом DOGE. Это лишь первая волна увольнений".

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Детали: По словам Лигачевой, это только первая волна увольнений.

Обновлено: Впоследствии журналист Остап Ярыш подтвердил, что прекратил, что завершил свою карьеру в "Голосе Америки".

Прямая речь Ярыша: "Если коротко – да, мы с Голосом Америки прекратили сотрудничество. Сейчас дополнительных комментариев не буду давать, поэтому прошу не звонить и не писать мне по этому поводу. Обо всем напишу сам чуть позже".

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Детали: Также журналист поблагодарил за сообщения со словами поддержки.

"Все вижу, всем обязательно отпишу О том, что дальше – также расскажу позже. На связи", – добавил Ярыш.

The New York Times ранее писало, что Агентство США по глобальным медиа, которое является материнской организацией "Голоса Америки", инициировало расследование в отношении журналистов, которые критиковали политику президента Дональда Трампа.

В частности, ведущего журналиста издания Стивена Германа отправили в длительный отпуск. Герман подтвердил журналистам NYT, что получил письмо, в котором говорилось о том, что расследование касается того "не подорвала ли его активность в социальных сетях восприятие аудиторией „Голоса Америки" объективности и/или достоверности „Голоса Америки", а также его новостных операций.

Также анонимные источники сообщили NYT, что в последние месяцы "Голос Америки" не публиковал или смягчал некоторые материалы с критикой президента и его администрации.

Кроме того, журналисты сообщили, что многолетнюю руководительницу бюро "Голоса Америки" в Белом доме Пэтси Видакусвару принудительно перевели на другую должность. Некоторые журналисты предполагают, что такие действия направлены на уменьшение конфликтов с администрацией Трампа.

Отмечается, что издание финансируется из федерального бюджета США.

Напомним: