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Республиканцы в Сенате США заблокировали пять резолюций в поддержку Украины

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПятница, 7 марта 2025, 17:43
Республиканцы в Сенате США заблокировали пять резолюций в поддержку Украины
Иллюстративное фото: Getty Images

В Сенат США вынесли пять резолюций в поддержку Украины, однако из-за блокирования сенаторов-республиканцев ни одна из них не была принята, сообщают представители офисов сенаторов, которые были авторами этих резолюций.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Детали: Помощники сенаторов уточнили, что рассмотрение этих резолюций не было занесено в протокол голосования, поэтому точных данных о том, кто голосовал "за", а кто "против", нет.

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В тексте каждой из этих резолюций был призыв "осудить жестокое вторжение Владимира Путина в Украину и вновь подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами Украины и западной демократии".

Авторами каждой из резолюций выступили сенаторы-демократы: Майкл Беннет, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин, Ричард Блюменталь и Питер Уэлч. К ним присоединился также и независимый сенатор Берни Сандерс.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выступил в поддержку резолюций.

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В зале заседаний Сената он отметил, что эти резолюции "подтверждают основные двухпартийные принципы", которые должны поддерживать как демократы, так и республиканцы.

В то же время глава Комитета по международным отношениям Сената, республиканец Джим Риш не поддержал резолюции.

"Это даже не законопроект, это лишь резолюция. Нет никого, кто бы не согласился с ее текстом... Но эта резолюция будет иметь абсолютно нулевой эффект", – отметил Риш.

Напомним:

  • 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.
  • 5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет.
  • Приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.

СШАУкраина
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