Республиканцы в Сенате США заблокировали пять резолюций в поддержку Украины
В Сенат США вынесли пять резолюций в поддержку Украины, однако из-за блокирования сенаторов-республиканцев ни одна из них не была принята, сообщают представители офисов сенаторов, которые были авторами этих резолюций.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"
Детали: Помощники сенаторов уточнили, что рассмотрение этих резолюций не было занесено в протокол голосования, поэтому точных данных о том, кто голосовал "за", а кто "против", нет.
В тексте каждой из этих резолюций был призыв "осудить жестокое вторжение Владимира Путина в Украину и вновь подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами Украины и западной демократии".
Авторами каждой из резолюций выступили сенаторы-демократы: Майкл Беннет, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин, Ричард Блюменталь и Питер Уэлч. К ним присоединился также и независимый сенатор Берни Сандерс.
Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выступил в поддержку резолюций.
В зале заседаний Сената он отметил, что эти резолюции "подтверждают основные двухпартийные принципы", которые должны поддерживать как демократы, так и республиканцы.
В то же время глава Комитета по международным отношениям Сената, республиканец Джим Риш не поддержал резолюции.
"Это даже не законопроект, это лишь резолюция. Нет никого, кто бы не согласился с ее текстом... Но эта резолюция будет иметь абсолютно нулевой эффект", – отметил Риш.
Напомним:
- 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.
- 5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет.
- Приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.