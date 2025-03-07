Республиканцы в Сенате США заблокировали пять резолюций в поддержку Украины

В Сенат США вынесли пять резолюций в поддержку Украины, однако из-за блокирования сенаторов-республиканцев ни одна из них не была принята, сообщают представители офисов сенаторов, которые были авторами этих резолюций.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Детали: Помощники сенаторов уточнили, что рассмотрение этих резолюций не было занесено в протокол голосования, поэтому точных данных о том, кто голосовал "за", а кто "против", нет.

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В тексте каждой из этих резолюций был призыв "осудить жестокое вторжение Владимира Путина в Украину и вновь подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами Украины и западной демократии".

Авторами каждой из резолюций выступили сенаторы-демократы: Майкл Беннет, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин, Ричард Блюменталь и Питер Уэлч. К ним присоединился также и независимый сенатор Берни Сандерс.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выступил в поддержку резолюций.

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В зале заседаний Сената он отметил, что эти резолюции "подтверждают основные двухпартийные принципы", которые должны поддерживать как демократы, так и республиканцы.

В то же время глава Комитета по международным отношениям Сената, республиканец Джим Риш не поддержал резолюции.

"Это даже не законопроект, это лишь резолюция. Нет никого, кто бы не согласился с ее текстом... Но эта резолюция будет иметь абсолютно нулевой эффект", – отметил Риш.

Напомним: