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В Германии дали пожизненное россиянину за убийство двух украинских военных

Ирина Кутелева, Евгений КизиловПятница, 7 марта 2025, 18:52
В Германии дали пожизненное россиянину за убийство двух украинских военных
фото: Getty Images

Суд в Мюнхене приговорил к пожизненному заключению 58-летнего россиянина, который убил двух украинских военных в Германии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на n-tv

Детали: Как отметил представитель суда, также была установлена особая тяжесть преступления, что означает, что досрочное освобождение 58-летнего осужденного практически невозможно.

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Оба украинца лечились от полученных на войне против РФ ранений в клинике в Мурнау.

В начале судебного процесса по делу об убийстве в феврале россиянин признался в убийстве 36-летнего и 23-летнего украинцев.

Трое мужчин были хорошо знакомы и часто встречались для совместного употребления алкоголя – в том числе и в день убийства, когда они встретились в центре Мурнау.

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По данным суда, между ними возникла ссора, и 36-летний мужчина также оскорбил 58-летнего.

После этого россиянин взял нож и нанес старшему украинцу несколько ударов в шею сзади. Затем обвиняемый нанес пять ударов ножом 23-летнему военному.

Напомним, информация о двух мужчинах с тяжелыми ранениями в Мурнау поступила около 17:20 27 апреля прошлого года. На время приезда медиков один из них уже умер. Второй, который тоже имел тяжелые ранения, вскоре умер в больнице.

Тогда россиянину избрали меру пресечения. По данным СМИ, на момент убийства он находился в состоянии алкогольного опьянения.

ГерманияубийствосудРосcия
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