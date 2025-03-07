Трамп заявил, что ему легче иметь дело с РФ, чем с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе окончания войны ему легче иметь дело с Россией, а с Украиной - труднее. Также он говорит, что верит в желание российского лидера Владимира Путина закончить войну против Украины.

Источник: Трамп в Белом доме в пятницу, отвечая на вопросы прессы, пишет "Европейская правда"

Детали: В ответ на вопрос, верит ли Трамп, учитывая российские бомбардировки Украины, что Владимир Путин хочет мира, Трамп сказал: "Да, вы знаете, я ему верю".

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При этом Трамп еще раз подчеркнул то, о чем он писал в посте в Truth Social ранее в пятницу, что Россия разбивает Украину на поле боя.

Далее президент США заявил, что в вопросе урегулирования конфликта ему легче "иметь дело" с Россией, а не с Украиной.

"Откровенно говоря, мне труднее иметь дело с Украиной. У них нет карт. Вы знаете, будет встреча в Саудовской Аравии где-то на следующей неделе. Мы считаем, что с точки зрения достижения окончательного урегулирования, возможно, будет легче иметь дело с Россией. Удивительно, потому что у них все карты", – сказал президент США.

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Трамп несколько раз повторил, что Россия хочет завершить войну, и что ему кажется, что Украина тоже хочет завершить войну.

Трамп также объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине.

Напомним, 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.

5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет.