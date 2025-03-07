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Президент США объяснил: Остановил военную помощь, потому что Украина "не хочет урегулирования"

Ирина Кутелева, Евгений КизиловПятница, 7 марта 2025, 19:44
Президент США объяснил: Остановил военную помощь, потому что Украина не хочет урегулирования
фото: Getty Images

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал прекращение поставок помощи от США Украине. Он заявил, что принял это решение, потому что Киев "не хочет урегулирования".

Источник: Трамп во время своего выступления в Овальном кабинете, сообщает "Европейская правда"

Детали: У Трампа спросили, почему он не поставляет Украине средства противовоздушной обороны на фоне того, как РФ наносит массированные удары по украинским городам.

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В ответ американский президент заявил: "Потому что я не знаю, хотят ли они (украинцы – Ред.) урегулирования... Я делаю это, потому что хочу остановить смерти. Это важнее всего остального".

Кроме того, Трамп снова повторил ложные утверждения о том, что США предоставили Украине помощи на сумму 350 миллиардов долларов, а Европа – 100 миллиардов.

Глава Белого дома считает, что Европа должна делать больше для Украины.

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"Вы знаете, я следил за тем, что происходит в Европе на прошлой неделе или около того. Это может закончиться Третьей мировой войной. Если мы не урегулируем это", – резюмировал Трамп.

Напомним, 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.

5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет.

Приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.

ТрампУкраинавойна
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