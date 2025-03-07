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Трамп хочет сначала "урегулировать войну" и только потом говорить о гарантиях безопасности

Кристина Бондарева, Евгений КизиловПятница, 7 марта 2025, 20:38
Трамп хочет сначала урегулировать войну и только потом говорить о гарантиях безопасности
фото: Getty Images

Американский президент Дональд Трамп заявил, что гарантиями безопасности для Украины надо заниматься только после того, как он "урегулирует войну".

Источник: Трамп во время общения с прессой в Овальном кабинете в пятницу, сообщает "Европейская правда"

Детали: У Трампа спросили о том, рассматривает ли он гарантии безопасности для Украины.

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"Прежде чем я даже думаю об этом (о гарантиях безопасности), я хочу урегулировать войну, завершить ее. Потому что если бы меня здесь не было, никто бы не мог ее урегулировать. Президент Макрон это говорил, каждый президент, все это говорили, премьер-министры и президенты. Мы очень упорно работаем. Это все, о чем я думаю сейчас. Что касается вопроса о безопасности в дальнейшем – это самая простая часть. Самая сложная часть – это добиться урегулирования", – сказал президент США.

Трамп также заявил, что в вопросе урегулирования войны ему легче "иметь дело" с Россией, чем с Украиной.

Кроме того, он объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине.

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Трампгарантии безопасностиУкраинавойна
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