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В Словакии прошли новые протесты против пророссийской политики Фицо

Кристина Бондарева, Евгений КизиловПятница, 7 марта 2025, 21:06
В Словакии прошли новые протесты против пророссийской политики Фицо
фото: TASR

По всей Словакии большое количество людей снова вышло на акции протеста против пророссийской политики премьер-министра Роберта Фицо.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР

Детали: По словам организаторов протестов, толпы собрались в более чем 40 городах страны и за рубежом.

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Протестующие называли Фицо предателем и заявляли, что "Словакия – это Европа". "Позор, позор", – скандировали люди на площади Свободы в Братиславе.

 

Протест в Братиславе

фото: TASR

Фицо, который пережил покушение в мае 2024 года, столкнулся с призывами уйти в отставку из-за своих комментариев относительно будущего членства Словакии в ЕС и НАТО и заявления о том, что Россия имела причины для вторжения в Украину из соображений безопасности.

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Протестующие также осудили недавнюю пророссийскую деятельность близких соратников Фицо. В частности – высказывания Эрика Калиняка, который заявил, что Словакия "наконец будет иметь надежного соседа", если российские войска захватят Украину.

Любош Блаха, ведущий член партии Фицо, встретился на этой неделе с Сергеем Нарышкиным, председателем Службы внешней разведки РФ. Во время одной из своих поездок в Москву он заявил, что "Запад проигрывает, а Россия выигрывает".

Взгляды Фицо на Россию резко отличаются от европейского мейнстрима. Он прекратил военную помощь Словакии Украине, раскритиковал санкции ЕС против России и пообещал заблокировать вступление Украины в НАТО.

Он объявил президента Украины Владимира Зеленского врагомпосле того, как Украина прекратила поставки российского газа в Словакию и некоторых других европейских потребителей.

СловакиямитингиФицо
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