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В Грузии 100 дней антиправительственных протестов: Активисты провели десятки акций

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникПятница, 7 марта 2025, 21:56
В Грузии 100 дней антиправительственных протестов: Активисты провели десятки акций
Фото - Georgia Today

В разных городах по всей Грузии 7 марта состоялись марши и митинги по случаю 100 дней с начала антиправительственных протестов в стране.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsgeorgia

Детали: Слоган этого протестного дня – "До конца". Главное требование демонстрантов остается неизменным вот уже три месяца – досрочные парламентские выборы.

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Также они призывают к освобождению примерно полсотни своих единомышленников, против которых начали уголовные дела в контексте протестов.

В Тбилиси граждане собрались на разных локациях с разными лозунгами. К первому корпусу Тбилисского госуниверситета им. Джавахишвили студенты и преподаватели пришли, чтобы заявить, что "грузинское образование в опасности".

 
Фото - Georgia Today

Возле Общественного вещателя сотни людей выступили под лозунгом "Свободу узникам совести". Еще одной точкой сбора была площадь Республики. Протестующие провели шествие к парламенту Грузии, где был перекрыт проспект Руставели.

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Одновременно с Тбилиси 100-й день протеста отметили в Зугдиди, Батуми, Кутаиси и Телави.

Масштабные акции начались в Тбилиси и других городах страны спонтанно 28 ноября 2024 года, после решения правительства "Грузинской мечты" о замораживании переговоров по вступлению в ЕС.

Если в первые две недели полиция неоднократно применяла силу против демонстрантов, используя слезоточивый газ и водометы, то теперь протестующим массово выписывают крупные штрафы за нарушение правил проведения митингов – незаконные перекрытия дорог, мелкое хулиганство, неповиновение требованиям полиции.

Несмотря на это, регулярно граждане собираются возле парламента Грузии, чтобы озвучить ключевые требования.

Напомним, недавно в парламенте Грузии, где нет оппозиции, приняли новый пакет репрессивных законов, расширяющих возможности для наказания за участие в протестах и критику власти.

Также анонсировали законопроект с дополнительными правилами относительно деятельности СМИ.

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Грузиямитинги
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