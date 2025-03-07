Воздушные силы показали уникальные кадры: истребители Mirage сбивают российские ракеты Х-101

Воздушные силы ВСУ поделились кадрами боевой работы истребителей Mirage-2000, которые отражали массированную атаку России 7 марта.

Источник: начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ полковник Юрий Игнат на своей странице в Facebook

Прямая речь: "Исторические фото от украинского пилота. Истребители Mirage-2000 Воздушных сил, предоставленные Францией Украине, сбивают крылатые ракеты Х-101 в украинском небе во время российской атаки 7 марта 2025 года. Спасибо партнерам!".

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Что предшествовало: В ночь на 7 марта Российская Федерация нанесла массированный комбинированный воздушный удар по Украине, выпустив более 260 дронов и ракет. Противовоздушная оборона уничтожила 34 вражеские ракеты и 100 дронов, 86 беспилотников - не достигли целей. Уникальностью отражения этой атаки стало первое участие истребителей Mirage-2000.