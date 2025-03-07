Генштаб: На фронте произошло 109 столкновений, больше всего - в Курской области

С начала суток 7 марта на фронте произошло 109 боевых столкновений, из них наибольшее количество - 25 - на Курщине.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "Российские захватчики нанесли один ракетный удар, применив 67 ракет, 60 авиационных ударов, применив 77 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1240 дронов-камикадзе и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

Реклама:

Детали: На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе Волчанска. Враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Гранов.

На Купянском направлении противник проводил четыре штурма позиций наших защитников в районах Петропавловки, Загрызово и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 16 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Грековки, Торского, Ямполовки и в направлениях Нового, Новомихайловки.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении в течение дня враг совершил две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отбиты.

На Краматорском направлении пока зафиксировано девять боевых столкновений вблизи Орехово-Васильевки и Часового Яра, из которых одно продолжается до сих пор.

На Торецком направлении россияне 22 раза атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Дилиевки, Дружбы, Дачного и Торецка. В настоящее время продолжается девять боестолкновений.

На Торецком направлении россияне 22 раза атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Дилиевки, Дружбы, Дачного и Торецка. В настоящее время продолжается девять боестолкновений.

С начала этих суток, на Покровском направлении захватнические подразделения 24 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Елизаветовка, Тарасовка, Надеевка, Проминь, Лисовка, Алексеевка, Андреевка, Улаклы и в направлении Новой Полтавки, Покровска.

Сегодня на Новопавловском направлении враг семь раз атаковал вблизи Константинополя и Бурлацкого, получил отпор. НАРами бил по Константинополю, КАБом - по Перебудове.

Сегодня украинские защитники отражали четыре штурмовые действия захватчиков на Ореховском направлении, в районах Степного и Пятихаток, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаудару НАРами подверглось Мирное.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Курщине украинские воины отбили 25 атак россиян, два столкновения до сих пор продолжаются. Противник, с начала суток, нанес 19 авиационных ударов, в общем сбросил по позициям наших войск и населенных пунктах 24 управляемых авиационных бомбы и совершил 377 артиллерийских обстрелов.