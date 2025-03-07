Reuters: США рассматривают ослабление энергосанкций против РФ в случае соглашения о "мире"

Правительство США изучает возможности ослабления санкций против российского энергетического сектора в рамках широкого плана, который позволит Вашингтону быстро снять ограничения, если Москва согласится прекратить войну в Украине.

Источник: как пишет "Европейская правда", об этом агентству Reuters сообщили два источника, знакомые с этим вопросом

Детали: Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты разрабатывают планы по возможному снятию российских санкций с отдельных юридических и физических лиц, но на тот момент не было понятно, будет ли эта инициатива включать огромную нефтегазовую отрасль России.

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Белый дом попросил Министерство финансов США изучить возможности ослабления энергетических санкций в преддверии ожидаемых переговоров между президентом Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным по прекращению войны в Украине, сообщили два источника на условиях анонимности.

Эта работа позволит Вашингтону быстро отменить санкции в случае заключения мирного соглашения, по словам источников, которые четко дали понять, что эти усилия не должны рассматриваться как признак того, что США отменят санкции без уступок России.

Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии в ближайшие недели, чтобы обсудить соглашение о прекращении войны в Украине. Аналитики говорят, что ослабление санкций является вероятным центральным элементом любого соглашения.

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В пятницу Трамп также поднял вопрос о перспективе введения более масштабных санкций США против России на фоне усилий принудить Украину и РФ приступить к переговорам о мирном соглашении.

Угроза Трампа прозвучала после того, как ночью российские войска нанесли удар по украинской энергетической и газовой инфраструктуре. Российская атака стала первой с тех пор, как США приостановили оказание помощи и обмен разведданными с Украиной.

Рассмотрение возможностей отмены энергетических санкций является частью более широкого пересмотра действий США против России, который включает потенциальную отмену санкций против отдельных юридических и физических лиц, в том числе некоторых российских олигархов.

По словам источников, администрация Трампа хочет иметь возможность действовать быстро для отмены санкций и избежать задержек из-за недостаточной подготовки, чтобы избежать потрясений, которые произошли в прошлом, когда были отменены другие санкции.

Например, задержки с отменой санкций США в отношении российского производителя алюминия "Русал" в 2019 году привели к сбоям в работе предприятий транспортной, строительной и упаковочной отраслей и способствовали 30-процентному скачку цен на алюминий.

Минфин США также изучает, как полное присутствие России отразится на мировых ценах на нефть и как это может изменить торговые схемы, в результате которых европейские рынки переориентировались с российских поставок на американские.