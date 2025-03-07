Россияне нанесли три удара по Доброполью в Донецкой области: 4 погибших, 18 раненых
Российские войска в пятницу нанесли три удара по городу Доброполье в Донецкой области, известно о по меньшей мере 4 погибших и 18 пострадавших.
Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин
Прямая речь: "По меньшей мере 5 человек погибли и 15 ранены – такие предварительные последствия ударов по Доброполью.
Уже ночью россияне нанесли по городу три удара. По предварительной информации, повреждены 4 многоэтажки".
Детали: Как сообщает Филашкин, окончательное количество жертв и объемы разрушений будут установлены позже. Сейчас же на месте попаданий работают органы власти, полиция, спасатели и все ответственные службы.
Уточнено: Позже Филашкин уточнил, что "на данный момент известно о 4 погибших и 18 раненых".
Что предшествовало:
В Донецкой области в течение суток 7 марта в результате очередных российских атак пятеро гражданских погибли, еще девять получили ранения.