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Россияне нанесли три удара по Доброполью в Донецкой области: 4 погибших, 18 раненых

Татьяна ОлейникПятница, 7 марта 2025, 23:41
Россияне нанесли три удара по Доброполью в Донецкой области: 4 погибших, 18 раненых
фото - донецкая ова

Российские войска в пятницу нанесли три удара по городу Доброполье в Донецкой области, известно о по меньшей мере 4 погибших и 18 пострадавших.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "По меньшей мере 5 человек погибли и 15 ранены – такие предварительные последствия ударов по Доброполью.

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Уже ночью россияне нанесли по городу три удара. По предварительной информации, повреждены 4 многоэтажки".

Детали: Как сообщает Филашкин, окончательное количество жертв и объемы разрушений будут установлены позже. Сейчас же на месте попаданий работают органы власти, полиция, спасатели и все ответственные службы.

Уточнено: Позже Филашкин уточнил, что "на данный момент известно о 4 погибших и 18 раненых".

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Что предшествовало:

В Донецкой области в течение суток 7 марта в результате очередных российских атак пятеро гражданских погибли, еще девять получили ранения.

Донецкая областьобстрел
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