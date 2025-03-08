Спасатели показали последствия очередной массированной атаки РФ на Одессу
Суббота, 8 марта 2025, 02:16
Вечером 7 марта россияне снова нанесли массированный дроновой удар по Одессе, в городе вспыхнули пожары.
Источник: ГСЧС
Дословно ГСЧС: "В результате массированной атаки дронов в Одессе вспыхнули пожары. Горели ангар с сельхозтехникой, здание СТО, автомагазин, солнечные панели, сложенные на открытой территории, и четырехэтажное промышленное здание".
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Детали: В сообщении спасателей отмечается, что также пострадала критическая инфраструктура.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Рятувальники показали наслідки чергової масованої атаки РФ на Одесу.
Відео: ДСНС pic.twitter.com/EVNJeZeFWb— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 8, 2025РЕКЛАМА:
Что предшествовало:
- Утром 7 марта в ДТЭК сообщили четвертую ночь подряд враг наносит разрушительные удары по энергетическим объектам ДТЭК в Одесской области. За последние 2,5 недели это уже шестая атака.
- Ночью 6 марта российские военные атаковали Одесский район – попали в энергетический объект, повредили жилой дом, админздание и ранили 2 человек.