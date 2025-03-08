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Спасатели показали последствия очередной массированной атаки РФ на Одессу

Ольга ГлущенкоСуббота, 8 марта 2025, 02:16
Спасатели показали последствия очередной массированной атаки РФ на Одессу
фото: ГСЧС

Вечером 7 марта россияне снова нанесли массированный дроновой удар по Одессе, в городе вспыхнули пожары.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "В результате массированной атаки дронов в Одессе вспыхнули пожары. Горели ангар с сельхозтехникой, здание СТО, автомагазин, солнечные панели, сложенные на открытой территории, и четырехэтажное промышленное здание".

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Детали: В сообщении спасателей отмечается, что также пострадала критическая инфраструктура.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

 
фото: ГСЧС
 
фото: ГСЧС
 
фото: ГСЧС

Что предшествовало:

  • Утром 7 марта в ДТЭК сообщили четвертую ночь подряд враг наносит разрушительные удары по энергетическим объектам ДТЭК в Одесской области. За последние 2,5 недели это уже шестая атака.
  • Ночью 6 марта российские военные атаковали Одесский район – попали в энергетический объект, повредили жилой дом, админздание и ранили 2 человек. 

Одессабеспилотникироссийско-украинская войнаэнергетика
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