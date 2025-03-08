Спасатели показали последствия очередной массированной атаки РФ на Одессу

Вечером 7 марта россияне снова нанесли массированный дроновой удар по Одессе, в городе вспыхнули пожары.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "В результате массированной атаки дронов в Одессе вспыхнули пожары. Горели ангар с сельхозтехникой, здание СТО, автомагазин, солнечные панели, сложенные на открытой территории, и четырехэтажное промышленное здание".

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Детали: В сообщении спасателей отмечается, что также пострадала критическая инфраструктура.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Рятувальники показали наслідки чергової масованої атаки РФ на Одесу.

Відео: ДСНС pic.twitter.com/EVNJeZeFWb РЕКЛАМА: March 8, 2025

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

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