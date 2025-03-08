DeepState сообщил о продвижении россиян в двух населенных пунктах в Курской области
Суббота, 8 марта 2025, 02:34
Аналитики проекта DeepState сообщили в ночь на 8 марта о продвижении россиян в Старой Сорочине и Новой Сорочине Курской области РФ.
Источник: DeepState
Дословно: "Враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине".
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Что предшествовало: Ранее стало известно, что российская армия прорвалась через украинский рубеж обороны южнее Суджи в Курской области. Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию.
Предыстория:
- 2 марта DeepState сообщили, что ситуация в Курской области России для украинских сил обороны продолжает обостряться. Российские войска сосредоточили усилия на огневом контроле логистических путей ВСУ. Однако, с украинской стороны не было принято достаточных мер для противодействия этой угрозе.
- В ночь на 7 марта аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск на Харьковщине и Курской области России. По их информации, оккупанты продвинулись возле Куриловки в Курской области и Фиголевки в Харьковской области.
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