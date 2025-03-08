Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

DeepState сообщил о продвижении россиян в двух населенных пунктах в Курской области

Ольга ГлущенкоСуббота, 8 марта 2025, 02:34
DeepState сообщил о продвижении россиян в двух населенных пунктах в Курской области
карта DeepState

Аналитики проекта DeepState сообщили в ночь на 8 марта о продвижении россиян в Старой Сорочине и Новой Сорочине Курской области РФ.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине".

Реклама:

Что предшествовало: Ранее стало известно, что российская армия прорвалась через украинский рубеж обороны южнее Суджи в Курской области. Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию.

Предыстория

  • 2 марта DeepState сообщили, что ситуация в Курской области России для украинских сил обороны продолжает обостряться. Российские войска сосредоточили усилия на огневом контроле логистических путей ВСУ. Однако, с украинской стороны не было принято достаточных мер для противодействия этой угрозе.
  • В ночь на 7 марта аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск на Харьковщине и Курской области России. По их информации, оккупанты продвинулись возле Куриловки в Курской области и Фиголевки в Харьковской области.

Знать больше: Полгода Курской операции: с какими проблемами столкнулись Силы обороны

Курская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Двоюродный брат Вэнса 2,5 года воевал за Украину в составе "Волков Да Винчи" – СМИ
Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T: поставки вырастут втрое
Маск пообещал никогда не отключать Украине Starlink, даже если не согласен с ее политикой
За два дня столкновений в Сирии погибло 745 гражданских – правозащитники
Польша ответила Маску относительно отключения Starlink для ВСУ: Мы будем искать других поставщиков
Казарин получил Шевченковскую премию за публикации на "Украинской правде"
Все новости...
Курская область
Россияне прорвались через украинский рубеж обороны в районе Суджи
Враг продвинулся на Харьковщине и в Курской области РФ – DeepState
С начала суток на фронте 59 боестолкновений, больше всего на Курщине и Покровском направлении
Последние новости
23:48
обновленоВ Киеве закрыли на вход три станции метро: пассажир попал под поезд
23:24
Двоюродный брат Вэнса 2,5 года воевал за Украину в составе "Волков Да Винчи" – СМИ
22:37
Зеленский надеется на результат в Саудовской Аравии и по приближению мира, и по поддержке США
22:18
На фронте за день 140 боев, больше всего на Покровском, Курском и Северском направлениях
22:07
На Никопольщине от вражеских обстрелов пострадали две женщины
21:16
Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T: поставки вырастут втрое
20:58
фотоПервые добровольцы по программе "18-24" приняли присягу
20:57
Спортивная история дня. Гениальность и безумие великого шахматиста Роберта Фишера
20:35
DeepState: Россияне захватили два населенных пункта в Курской области
20:18
ЦИК Румынии отклонил кандидатуру одиозного Джорджеску на выборах президента
Все новости...
Реклама:
Реклама: