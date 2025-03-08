Трамп может перебросить военных США из Германии в Венгрию – СМИ

По данным издания The Telegraph, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии и передислокации их в Восточную Европу, в частности в Венгрию, которая поддерживает тесные отношения с Россией.

Источник: The Telegraph со ссылкой на источники

Детали: Трамп рассматривает возможность вывода около 35 000 военнослужащих из Германии, что еще больше ухудшит отношения между США и Европой.

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Дословно из публикации The Telegraph: "Президент США, который неоднократно предупреждал, что Европа должна вкладывать больше средств в свою обороноспособность, все больше разочаровывается тем, что континент „подталкивает к войне", говорят источники, близкие к администрации".

Детали: Около 160 000 военнослужащих дислоцируются за пределами Соединенных Штатов, подавляющее большинство из них - в Германии.

"Трамп разъярен тем, что они (Европа – ред.), похоже, подталкивают к войне (Третьей мировой – ред.)", – сказал источник, близкий к Белому дому.

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Брайан Хьюз, представитель национальной безопасности США, сказал: "Хотя никаких конкретных решений не принято, американские военные всегда рассматривают возможность передислокации войск по всему миру для наилучшего противостояния текущим угрозам нашим интересам".

По информации The Telegraph, Трамп рассматривает возможность передислокации войск из Германии в Венгрию, которая поддерживает тесные отношения с Россией.

Отмечается, что Трамп рассматривает возможность передислокации части американских войск в Европе, чтобы они были сосредоточены вокруг стран НАТО, которые увеличили свои оборонные расходы, чтобы достичь целевых показателей ВВП.

Это является частью планов администрации по перераспределению участия в НАТО в пользу стран-членов с более высокими оборонными расходами.

Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за недостижение текущего двухпроцентного уровня расходов, утверждая, что эта диспропорция возлагает несправедливое бремя на Соединенные Штаты.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность внесения существенных изменений в политику участия США в НАТО.

Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за то, что они не достигли текущей цели – тратить 2% своего ВВП на оборону. Он утверждал, что эта диспропорция является несправедливой и создает дополнительное бремя для США.

Более десяти лет назад страны НАТО договорились установить целевой показатель расходов для каждой из них на уровне 2% ВВП. Но Трамп настаивает на увеличении этого процента. Недавно он заявил, что члены НАТО должны тратить 5% своего ВВП на оборону, хотя США пока этого не делают.

Трамп угрожал вывести США из НАТО во время своего первого срока и поставил под сомнение преимущества статьи 5 для США.

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