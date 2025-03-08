На Сумщине – почти 140 взрывов за сутки, есть повреждения

В течение прошлого дня россияне совершили 77 обстрелов приграничья Сумской области, повреждены дома и автомобиль, разрушены хозяйственные постройки.

Источник: ОВА Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 138 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Глуховская, Хутор-Михайловская, Середино-Будская громады".

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Детали: По Краснопольской громаде оккупанты совершили удары FPV-дронами, сброс ВОГ с БпЛА, 19 взрывов.

По Великописаревской громаде враг бил из минометов, артиллерии, FPV-дронами, сбрасывал ВОГ с БпЛА, 38 взрывов. В результате обстрелов поврежден и загорелся частный автомобиль.

На Белопольскую общину россияне сбросили ВОГ с БпЛА, 9 взрывов.

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По Юнаковской общине были обстрел из танка, артиллерийские обстрелы, пуск КАБ, удар БпЛА, 44 взрыва.

Эсманьскую громаду враг атаковал FPV-дронами, 7 взрывов. Повреждены 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки.

В Миропольской громаде зафиксировали пуски КАБ, удар FPV-дрона, 5 взрывов.

По Середино-Будской и Глуховской громадах были удары FPV-дронами, 3 взрыва.

Хутор-Михайловская громада тоже подверглась удару FPV-дроном, в результате чего разрушено хозяйственное помещение учебного заведения.

По Хотинской общине враг бил из артиллерии и FPV-дронами, 12 взрывов.