Трамп говорит, что Рубио и Маск не скандалили

Президент США Дональд Трамп отрицает, что госсекретарь Марко Рубио, вступил в перепалку с миллиардером Илоном Маском из-за его подхода к сокращению работников.

Источник: Трамп, отвечая на вопрос журналистов, цитирует Associated Press

Прямая речь Трампа: "Не было никакой стычки, я был там".

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"Илон прекрасно ладит с Марко. И они оба прекрасно работают. У них нет никаких противоречий".

Что предшествовало: Сообщалось, что в четверг в Белом доме прошла "взрывная" встреча правительства Дональда Трампа, на которой секретари, в частности, госсекретарь Марко Рубио, вступил в перепалку с миллиардером Илоном Маском из-за его подхода к сокращению работников.

Также ранее сообщалось, что сокращения персонала для экономии правительственных расходов, которые начала администрация Дональда Трампа, затронули и сотрудников ЦРУ.

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