Из-за атаки российских БпЛА на предприятии в Запорожье возник масштабный пожар

В ночь на 8 марта, около 02:00, в результате падения обломков вражеского дрона на территории частного предприятия в Запорожье возник масштабный пожар общей площадью 400 кв. м.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели отметили, что огонь охватил сварочный цех и вспомогательные сооружения.

Реклама:

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Кроме того, взрывной волной повреждены два автомобиля, которые находились неподалеку.

Обошлось без жертв и пострадавших.