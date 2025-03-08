Из-за атаки российских БпЛА на предприятии в Запорожье возник масштабный пожар
Суббота, 8 марта 2025, 07:28
В ночь на 8 марта, около 02:00, в результате падения обломков вражеского дрона на территории частного предприятия в Запорожье возник масштабный пожар общей площадью 400 кв. м.
Источник: ГСЧС
Детали: Спасатели отметили, что огонь охватил сварочный цех и вспомогательные сооружения.
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Кроме того, взрывной волной повреждены два автомобиля, которые находились неподалеку.
Обошлось без жертв и пострадавших.