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Из-за атаки российских БпЛА на предприятии в Запорожье возник масштабный пожар

Ольга ГлущенкоСуббота, 8 марта 2025, 07:28
Из-за атаки российских БпЛА на предприятии в Запорожье возник масштабный пожар
фото: ГСЧС

В ночь на 8 марта, около 02:00, в результате падения обломков вражеского дрона на территории частного предприятия в Запорожье возник масштабный пожар общей площадью 400 кв. м.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели отметили, что огонь охватил сварочный цех и вспомогательные сооружения.

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фото: ГСЧС
 
фото: ГСЧС

Кроме того, взрывной волной повреждены два автомобиля, которые находились неподалеку.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Запорожьебеспилотникироссийско-украинская войнапожар
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