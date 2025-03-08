Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще тысячу оккупантов

Ольга ГлущенкоСуббота, 8 марта 2025, 07:48
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще тысячу оккупантов
иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны отминусовали еще 1000 оккупантов, 4 российских танка одну РСЗО и 12 ББМ.

Источник: Данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 883950 (+1000) человек,
  • танков – 10268 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 21346 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 24148 (+24) ед,
  • РСЗО – 1307 (+1) ед,
  • средств ПВО – 1099 (+3) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 28172 (+148) ед,
  • крылатых ракет – 3120 (+35) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39791 (+113) ед,
  • специальной техники – 3772 (+3) ед.

потери в войнероссийско-украинская войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Двоюродный брат Вэнса 2,5 года воевал за Украину в составе "Волков Да Винчи" – СМИ
Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T: поставки вырастут втрое
Маск пообещал никогда не отключать Украине Starlink, даже если не согласен с ее политикой
За два дня столкновений в Сирии погибло 745 гражданских – правозащитники
Польша ответила Маску относительно отключения Starlink для ВСУ: Мы будем искать других поставщиков
Казарин получил Шевченковскую премию за публикации на "Украинской правде"
Все новости...
потери в войне
"Был человеком большого сердца": на фронте погиб ветеринар и военный Захар Палий
Погиб комбат 37-й бригады морпехов
За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1150 оккупантов – Генштаб
Последние новости
01:25
США планируют сократить 80 тысяч работников Министерства здравоохранения – AP
00:33
США хотят выяснить готовность Украины к уступкам в пользу России – Reuters
23:48
обновленоВ Киеве закрыли на вход три станции метро: пассажир попал под поезд
23:24
Двоюродный брат Вэнса 2,5 года воевал за Украину в составе "Волков Да Винчи" – СМИ
22:37
Зеленский надеется на результат в Саудовской Аравии и по приближению мира, и по поддержке США
22:18
На фронте за день 140 боев, больше всего на Покровском, Курском и Северском направлениях
22:07
На Никопольщине от вражеских обстрелов пострадали две женщины
21:16
Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T: поставки вырастут втрое
20:58
фотоПервые добровольцы по программе "18-24" приняли присягу
20:57
Спортивная история дня. Гениальность и безумие великого шахматиста Роберта Фишера
Все новости...
Реклама:
Реклама: