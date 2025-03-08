Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще тысячу оккупантов
Суббота, 8 марта 2025, 07:48
За минувшие сутки Силы обороны отминусовали еще 1000 оккупантов, 4 российских танка одну РСЗО и 12 ББМ.
Источник: Данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 883950 (+1000) человек,
- танков – 10268 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 21346 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 24148 (+24) ед,
- РСЗО – 1307 (+1) ед,
- средств ПВО – 1099 (+3) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 28172 (+148) ед,
- крылатых ракет – 3120 (+35) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 39791 (+113) ед,
- специальной техники – 3772 (+3) ед.