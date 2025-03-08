Херсонщина: оккупанты ранили 5 человек и повредили 4 многоэтажки
Суббота, 8 марта 2025, 08:43
Из-за российской агрессии в Херсонской области в течение 7 марта пять человек получили ранения.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Известно, что российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 4 многоэтажки и 17 частных домов.
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Также оккупанты повредили сельхозпредприятие, фабрику, газопровод и частные автомобили.
Напомним: В отчете ОВА нет информации о погибшем 7 марта, когда российские военные из артиллерии обстреляли село Никольское Херсонской области.