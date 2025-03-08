В Киеве ухудшился воздух - столица в десятке самых грязных городов

В Киеве утром 8 марта наблюдается временное ухудшение состояния воздуха, уровень загрязненности высокий.

Источник: КГГА, IqAir

Дословно КГГА: "Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха".

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Детали: По данным мониторингов, Киев сейчас занимает 9 место в мире по загрязненности, обогнав китайский Шанхай.

Самыми грязными городами по состоянию на 8 марта являются Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Каир (Египет) и Пекин (Китай).

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