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В Донецкой области объявили траур

Роман ПетренкоСуббота, 8 марта 2025, 10:58
В Донецкой области объявили траур
фото: ОВА

В Донецкой области 8 марта объявлен День траура после удара россиян по Доброполью.

Источник: Донецкая ОВА

Детали: Власти называют удар по городу, который убил 11 человек и ранил еще 30, одним из самых жестоких за последнее время.

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Напомним: Вечером 7 марта россияне нанесли удар по центру Доброполья.

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Впоследствии президент Владимир Зеленский отреагировал на удар.

Донецкая областьракетный удар
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