В Донецкой области объявили траур
Суббота, 8 марта 2025, 10:58
В Донецкой области 8 марта объявлен День траура после удара россиян по Доброполью.
Источник: Донецкая ОВА
Детали: Власти называют удар по городу, который убил 11 человек и ранил еще 30, одним из самых жестоких за последнее время.
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Так зранку 8 березня виглядає багатоповерхівка у Добропіллі, куди напередодні поцілили росіяни.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 8, 2025
Відео надане УП волонтером Євгеном Ткачовим pic.twitter.com/G5w5YJxhlT
Напомним: Вечером 7 марта россияне нанесли удар по центру Доброполья.
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Впоследствии президент Владимир Зеленский отреагировал на удар.