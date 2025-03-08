В Донецкой области объявили траур

В Донецкой области 8 марта объявлен День траура после удара россиян по Доброполью.

Источник: Донецкая ОВА

Детали: Власти называют удар по городу, который убил 11 человек и ранил еще 30, одним из самых жестоких за последнее время.

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Так зранку 8 березня виглядає багатоповерхівка у Добропіллі, куди напередодні поцілили росіяни.



Відео надане УП волонтером Євгеном Ткачовим pic.twitter.com/G5w5YJxhlT — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 8, 2025

Напомним: Вечером 7 марта россияне нанесли удар по центру Доброполья.

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Впоследствии президент Владимир Зеленский отреагировал на удар.