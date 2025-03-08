СМИ: США думают прекратить участие в планировании военных учений в Европе

Соединенные Штаты сообщили своим союзникам, что намерены прекратить свое участие в планировании будущих военных учений в Европе.

Источник: шведское издание Expressen со ссылкой на источники, "Европейская правда"

Детали: Утверждаются, что это решение коснется и нескольких учений непосредственно в Швеции.

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По словам источников, замораживание американского участия не касается планирования учений, которые уже согласованы и будут проведены в 2025 году.

"Это касается учений, которые сейчас находятся на "чертежной доске", то есть чуть позже", – сказал один из источников издания.

Если намерения будут реализованы, это означает, что Швеция и другие страны НАТО будут вынуждены планировать учения без американского участия или с участием лишь небольших американских подразделений.

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США хотят сократить военные расходы в Европе и направить их в другое место. Трамп заявил, что хочет сделать приоритетом Индо-Тихоокеанский регион, уделяя особое внимание Китаю.

По данным издания The Telegraph, президент США якобы рассматривает возможность вывода американских войск из Германии и переброски их в Венгрию.

А NBC News 6 марта сообщал, что Трамп рассматривает возможность сокращения обязательств США перед союзниками по НАТО.