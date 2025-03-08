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СБУ: В Госкосмосе разоблачен российский "крота". Задержан во время совещания в Минстратегпроме

Валентина РоманенкоСуббота, 8 марта 2025, 14:14
СБУ: В Госкосмосе разоблачен российский крота. Задержан во время совещания в Минстратегпроме
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Служба безопасности Украины разоблачила и сообщила о подозрении в госизмене сотруднику Государственного космического агентства Украины.

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Правоохранители не называют имя подозреваемого, но по данным УП, речь идет о Леониде Касторском.

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Спецслужба говорит, что фигурант имел секретную информацию об отечественных стратегических предприятиях, а также доступ к тайным спутниковым снимкам.

Контрразведка и следователи СБУ задержали его во время совещания в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

По материалам дела, российская ФСБ завербовала этого агента в 2024 году. Мол, с тех пор украинская спецслужба поэтапно документировала каждый шаг злоумышленника и его взаимодействие с российскими кураторами.

СБУ также использовала этого "крота" для дезинформирования врага.

Как установило расследование, агент был завербован российской спецслужбой через свою жену, которая проживает в Ростове-на-Дону и сотрудничает с оккупантами. Он согласился на сотрудничество с врагом в обмен на деньги, а после запланированного летом 2025 года выхода на пенсию планировал переехать в РФ.

Среди задач, которые перед "кротом" ставила ФСБ, был сбор и передача секретной информации, которой он владел в силу своих должностных обязанностей.

В частности, это данные о местах расположения объектов военно-промышленного комплекса, изготавливающих системы навигации, запасные пункты работы стратегических предприятий, военных складов, а также информация по производству Украиной высокоточных средств поражения и спутниковые снимки.

По имеющимся данным, российская спецслужба надеялась использовать эти данные для воздушных ударов по стратегически важным объектам нашего государства.

Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон с анонимными чатами в мессенджерах и электронной почте, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУгосизмена
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