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В Константиновке за день уже 7 раненых из-за вражеских обстрелов

Катерина ТищенкоСуббота, 8 марта 2025, 17:02
В Константиновке за день уже 7 раненых из-за вражеских обстрелов
последствия обстрела Константиновки, фото: Сергей Горбунов в Facebook

В результате вражеских ударов по Константиновке Донецкой области в субботу ранены 7 человек.

Источник: начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов в Facebook

Детали: Сначала Горбунов сообщил о 4 раненых в субботу в результате ударов по Константиновке.

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"По предварительной информации, россияне сбросили на город 5 авиабомб. Ранения получили местные жители от 29 до 48 лет. Повреждены 7 многоэтажек, 4 частных дома, 4 админздания, аптека, магазин, 6 линий электропередач и 2 газопровода", - сообщал он.

Впоследствии Горбунов добавил, что ближе к обеду враг совершил обстрелы по Константиновке из различных видов вооружения.

В результате удара из РСЗО "Смерч" ранены 3 гражданских лица, повреждены фасады частных и многоквартирных домов, фасад магазина, линии электросети ДТЭК и газопроводов.

Донецкая областьвойна
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