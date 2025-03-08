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Туск после смертоносных ударов РФ: Вот что происходит, когда кто-то умиротворяет варваров

Мария Емец, Катерина ТищенкоСуббота, 8 марта 2025, 17:14
Туск после смертоносных ударов РФ: Вот что происходит, когда кто-то умиротворяет варваров
Дональд Туск, фото AFP via Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск после очередных ударов России по Украине, в результате которых погибли гражданские, косвенно упрекнул США за попытки "умиротворять варваров".

Источник: Туск в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Прямая речь: "Вот что происходит, когда кто-то умиротворяет варваров.

Еще больше бомб, больше агрессии, больше погибших. Еще одна трагическая ночь в Украине".

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Что предшествовало: В пятницу, комментируя замораживание помощи Украине, президент США Дональд Трамп заявил, что "хочет остановить смерти".

По последним данным, в результате удара РФ по центру Доброполья погибли 11 и ранены 47 человек, среди них дети.

В результате ночных российских обстрелов в Харьковской области три человека погибли и семеро получили ранения.

По данным источников издания Time, решение США приостановить передачу военной разведывательной информации Украине помогло продвижению России на важном участке фронта и привело к гибели многих украинских военных за последние дни.

ПольшавойнаРосcияСША
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