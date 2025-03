Туск после смертоносных ударов РФ: Вот что происходит, когда кто-то умиротворяет варваров

Премьер-министр Польши Дональд Туск после очередных ударов России по Украине, в результате которых погибли гражданские, косвенно упрекнул США за попытки "умиротворять варваров".

Источник: Туск в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

This is what happens when someone appeases barbarians. More bombs, more aggression, more victims. Another tragic night in Ukraine.

