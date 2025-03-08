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В Покровске россияне убили мужчину, еще двух человек ранили

Катерина ТищенкоСуббота, 8 марта 2025, 17:51
В Покровске россияне убили мужчину, еще двух человек ранили
последствия обстрела Донетчины 8 марта, фото: Филашкин в Telegram

В результате обстрела Покровска в субботу погиб мужчина, еще двое гражданских получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "В Покровске россияне убили мужчину 1977 года рождения, ранили 2 человека.

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Поврежден дом".

Детали: Филашкин также добавил, что в Константиновке в результате вражеских обстрелов в субботу ранены 8 человек.

"В Константиновке 3 человека ранены, повреждены 8 частных домов, 5 многоэтажек, магазин, 2 линии электропередач и 2 газопровода. Кроме того, напомню, утром россияне ранили в Константиновке еще 5 человек", - написал он.

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Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в результате вражеских ударов по Константиновке в субботу ранены 7 человек.

Донецкая областьвойна
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