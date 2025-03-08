Сикорский об идее Орбана насчет Украины: Интересно увидеть опрос в ЕС относительно членства Венгрии

Глава МИД Польши Радослав Сикорский после анонса премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном опроса венгров относительно членства Украины в ЕС поинтересовался, как бы в остальных странах ЕС проголосовали за членство Венгрии.

Источник: Сикорский в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Прямая речь: "Венгрия планирует проводить референдум относительно будущего членства Украины в Европейском Союзе.

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А мне было бы интересно увидеть результаты референдума в ЕС относительно членства Венгрии Орбана".

Что предшествовало: В пятницу венгерский премьер Виктор Орбан анонсировал опрос в Венгрии по поддержке членства Украины в ЕС.

Также он пожаловался, что Европе становится еще дороже поддерживать Украину после изменения курса США.

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В субботу глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил польское правительство в "препятствовании мирным планам" Дональда Трампа.