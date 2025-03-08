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Германия: ХДС и СДПГ согласовали рамочный документ для переговоров о правительстве

Мария Емец, Катерина ТищенкоСуббота, 8 марта 2025, 20:09
Германия: ХДС и СДПГ согласовали рамочный документ для переговоров о правительстве
иллюстративное фото Pixabay

"Христианско-демократический союз" Фридриха Мерца и Социально-демократическая партия Германии согласовали рамочный документ для дальнейших коалиционных переговоров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: В субботу 8 марта, менее чем через две недели после досрочных федеральных выборов, ХДС-ХСС и СДПГ заявили о согласованном документе, который закладывает основу для дальнейших переговоров о формировании правительства.

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В 11-страничном документе обобщенно зафиксировали намерения относительно ключевых сфер политики, местами уже с конкретными целями.

Так, в частности, в нем есть ряд элементов из предвыборного плана лидера ХДС Фридриха Мерца в вопросе миграции и анонсированная ранее на этой неделе договоренность ХДС-ХСС и СДПГ о большом пакете финансирования на оборону и инфраструктуру и исключении из "долгового тормоза" для оборонных расходов.

Вопрос обороноспособности декларируют как один из ключевых для потенциального правительства. В этой части документа есть фразы о том, что "защита нашей свободы является необходимой задачей" и о том, что Германия продолжит поддержку Украины.

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Средства из спецфонда для Бундесвера, утвержденные предыдущим правительством, планируют быстро потратить, и в первые полгода работы правительства внести проект об "ускорении планирования и закупок" для Бундесвера, с перечнем вооружения, которое нужно закупать приоритетно.

В блоке социальных вопросов есть идея о том, чтобы люди пенсионного возраста, которые продолжают работать, могли ежемесячно зарабатывать до 2000 евро без обложения налогом.

Документ станет основой для более детальных переговоров по всем сферам политики, которые вероятно начнутся со следующей недели.

Что предшествовало: Немецкие ультраправые уже пытаются заблокировать спецсессии Бундестага по масштабному плану оборонных расходов.

Германия
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